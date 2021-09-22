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بالصور.. عمالة تحوّل موقعاً عشوائياً بمكة لبيع منتجات السيارات المُقلَّدة والتالفة

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مصادرة 5 أطنان من المُعِدَّات وقِطع غيار السيارات وإحالة المخالفين للجهات المختصَّة

بالصور.. عمالة تحوّل موقعاً عشوائياً بمكة لبيع منتجات السيارات المُقلَّدة والتالفة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ومساندة شرطة العاصمة المقدّسة حملةً ميدانيةً لمتابعة الأسواق العشوائية وضبط العمالة المخالفة في حي الرصيفة وشارع المنصور بمكة المكرّمة.

ونتج عن الحملة دهم المواقع العشوائية المخالفة داخل أحد الأحياء السكنية التي تحتوي على ورشٍ لقطع غيار السيارات المُقلَّدة، حيث قامت العمالة المخالفة بتحويل المنطقة إلى مكبٍّ للمعدات التالفة، واستخدمت الموقع لبيع منتجات السيارات المُقلَّدة والمتاجرة بها.

وأسفرت الحملة الميدانية عن مصادرة 5 أطنان من المُعِدَّات وقِطع غيار السيارات المُقلَّدة وتنظيف الموقع من المُخلّفات والأكشاك العشوائية وإحالة المخالفين للجهات الأمنية المختصَّة.

بالصور.. عمالة تحوّل موقعاً عشوائياً بمكة لبيع منتجات السيارات المُقلَّدة والتالفة

بالصور.. عمالة تحوّل موقعاً عشوائياً بمكة لبيع منتجات السيارات المُقلَّدة والتالفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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