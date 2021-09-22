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النيابة تباشر التحقيق في واقعة قيام تاجر بالسير عاريا في شوارع قرية بالشرقية

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النيابة تباشر التحقيق في واقعة قيام تاجر بالسير عاريا في شوارع قرية بالشرقية النيابة تباشر التحقيق في واقعة قيام تاجر بالسير عاريا في شوارع قرية بالشرقية

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تباشر نيابة مركز منيا القمح، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق في واقعة قيام تاجر بالسير عاريا في شوارع إحدي قرى المركز.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية عبر وحدة الرصد والمتابعة، إخطارا بقيام أحد أهالي قرية النعامنة التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بالتجرد من ملابسه وسيره عاريا بأحد شوارع القرية، وفق رهانه مع أحد الأشخاص على التجرد من ملابسه والسير عاريا مقابل الحصول على مبلغ 25 ألف جنيه.

وبالفحص والمتابعة، تم تحديد هوية الرجل والذي يبلغ من العمر 52 عاما، وتبين قيامه بتجرده من ملابسه وسيره في شوارع القرية، إثر رهان بينه وبين أحد الاشخاص مقابل الحصول على مبلغ 25 ألف جنيه.

وبتقنين الاجراءات تم ضبطه بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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