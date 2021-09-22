أخبار عاجلة

البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا -
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن -
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها -
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات -
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها -
‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية -
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب -
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لسلامة الطلاب.. التطعيم ضد شرطا للقبول بالمدينة الجامعية بحلوان

Print
لسلامة الطلاب.. التطعيم ضد فيروس كورونا شرطا للقبول بالمدينة الجامعية بحلوان لسلامة الطلاب.. التطعيم ضد شرطا للقبول بالمدينة الجامعية بحلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لسلامة الطلاب.. المدينة الجامعية بحلوان تشترط للقبول تطعيم الطلاب

وضعت الإدارة العامة للمدن الجامعية شرط جديد لقبول الطلاب المتقدمين للسكن بها وهو حصولهم على تطعيم وإحضار ما يثبت ذلك، وذلك في إطار حرص جامعة حلوان على سلامة وصحة الطلاب.

وأكد الدكتور ماجد نجم على حرص الجامعة على توفير اللقاح لجميع طلابها حرصاً على سلامتهم وتفادياً للإصابة بالعدوى وتقليل حدة الأعراض وفق خطة الدولة والقيادة السياسية الحكيمة.

وتقوم الإدارة العامة للمدن الجامعية تحت إشراف خالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الأمن والسلامة للطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن شروط القبول بالمدن الجامعية كالتالي:

1- أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

صحة حماس: 11 وفاة و 1698 إصابة بفيروس كورونا في غزة

صحة حماس: 11 وفاة و 1698 إصابة بفيروس كورونا في غزة

إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا

إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا