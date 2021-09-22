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إزالة مخالفات بناء على أراضى زراعية بمساحة 875 متر بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة مخالفات بناء على أراضى زراعية بمساحة 875 متر بأرمنت غرب الأقصر إزالة مخالفات بناء على أراضى زراعية بمساحة 875 متر بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر، بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح رئيس أرمنت، أنه تم رصد عدد 2 مخالفة تعدي على أرض زراعية، موضحا بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد وسملات خرسانية على مساحة 700 متر، بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة وتم إزالة التعدي بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

وأضاف أن المخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة السوداء بارتفاع متر على مساحة 175 متر، بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح.

وأضاف أنه التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة. تمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير إدارة المتابعة بالمركز ورئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم بالقرية.

المصرى اليوم

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