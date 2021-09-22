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جامعة مطروح تنظم دورة تدريبية في الإعلام لأئمة الأوقاف

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جامعة مطروح تنظم دورة تدريبية في الإعلام لأئمة الأوقاف جامعة مطروح تنظم دورة تدريبية في الإعلام لأئمة الأوقاف

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نظمت كلية التربية جامعة مطروح، أمس الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر ٢٠٢١، دورة تدريبية في المهارات الإعلامية لأئمة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بحضور الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في الفترة من ٢١-٢٣ من سبتمبر الجاري، حاضر فيها الدكتور محمد عثمان أستاذ الصحافة المساعد بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، أن الدورة التدريبية تناولت استراتيجيات الرسالة الإعلامية في تطوير أئمة المساجد، بالإضافة لتناول مهارات الاتصال المختلفة وأثرها على الأئمة، مراحل تطور الكتابة والاتصال التفاعلي، وسائل الاتصال الجماهيرية، المهارات الواجب توافرها في القائم بالاتصال مثل مهارات القراءة، الكتابة، التحدث،الاستماع، القدره على التفكير، التعريف بأنواع الاتصال من حيث اللغة، وأهمية مصداقية المرسل في وسائل الاتصال الجماهيري.

ومن جانبه، توجه الشيخ حسن عبد البصير، بالشكر لرئيس جامعة مطروح، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجامعة في تنظيم الدورات التدريبة لأئمة الأوقاف في اللغة، الإرشاد النفسي، والإعلام.

جدير بالذكر أن تلك الدورات تأتي في إطار تفعيل برتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور مصطفى النجار، والشيخ حسن عبد البصير، لتدريب الأئمة والواعظات في مختلف المجالات، بهدف رفع كفاءة الأئمة، وتزويدهم بالعلوم التي تفيد الداعية.

المصرى اليوم

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