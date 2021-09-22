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قرارات رادعة من هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات (تعرف عليها)

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قرارات رادعة من هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات (تعرف عليها) قرارات رادعة من هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات (تعرف عليها)

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تواصل نقابة المهن الموسيقية تنفيذ قراراتها فيما يخص منع أي مطرب يقوم بالغناء عن طريق الفلاشة وبدون فرقة موسيقية.

وقرر الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة منع التعامل مع كل من عفرتو ومروان موسي حيث أنهما ليس أعضاء نقابة ولم يحصلا على تصاريح بالغناء وتحذر من التعامل معهما.

كما قرر مجلس النقابة منع التعامل مع ريشا وكوستا حيث أنهما ليسَ من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

وتتضمن قرارات المجلس أيضا منع التعامل مع محمود معتمد كونه ليس عضوآ بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشه، وتم إخطار كل الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعدة والعمل على تنفيذه.

المصرى اليوم

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