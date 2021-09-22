نجم الأهلي السابق يوقع عقود انضمامه إلى فيوتشر في صفقة انتقال حر

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حسم نادي فيوتشر إف سي (كوكاكولا سابقاً) الوافد الجديد إلى بطولة الدوري المصري الممتاز إجراءات التعاقد مع نجم النادي الأهلي المخضرم.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها الخاصة أن مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي قد أنهى بشكل نهائي إجراءات انتقاله لصفوف فريق فيوتشر ووقع على عقود انضمامه للنادي، وأن اللاعب من المنتظر انضمامه لتدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الأهلي قد استغنى خلال الصيف الجاري عن خدمات مروان محسن لعدم حاجة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لجهوده في الفترة المقبلة.

ومر مروان محسن في الموسم الماضي بمرحلة من عدم التوفيق وكان عرضة بشكل مستمر لإنتقادات وهجوم الجماهير في القلعة الحمراء.

وينتظر أن يحصل مروان محسن على راتب سنوي مع فريق فيوتشر يصل إلى 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد دون ارتباط راتبه بنسبة المشاركات، وفقاً للمفاوضات بين اللاعب ومسوؤلي ناديه الجديد.