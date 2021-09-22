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كارلا نييتو تصل الجمعة للمشاركة بمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط

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كارلا نييتو تصل مصر الجمعة للمشاركة بمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط كارلا نييتو تصل الجمعة للمشاركة بمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط

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تصل إلى مساء الجمعة القادم الفنانة الإسبانية العالمية كارلا نييتو، وذلك للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولى في دورته السابعة والثلاثين والمقرر افتتاح فعالياتها مساء السبت القادم وتستمر حتى ٣٠ سبتمبر الجارى.

تعد كارلا نييتو واحدة من صاحبات الوجوه السينمائية المتعددة والتي يعرفها جيدا عشاق السينما في أوروبا وأمريكا بفضل أفلامها المتميزة والتي دائما ما تناقش فيها قضايا مصيرية تهم الجمهور وتحاول بها ان تفرض وتنشر ثقافة انسانية جديدة تقوم على احترام النفس البشرية وتدعم قضايا المراة والفئات الفقيرة والمهمشة في العالم.

كما يشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أفلام دول البحر المتوسط، كل من المنتجة انجريد ليل هوجتون من النرويج، والمخرج الفرنسي اوليفر كوسيماك، والمخرج المصري سامح عبدالعزيز، والمخرج السوري جود سعيد .

المصرى اليوم

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