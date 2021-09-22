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إطلاق مبادرة «مش هتنسانا» لعلاج كبار السن فى اليوم العالمي للزهايمر بالأقصر

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إطلاق مبادرة «مش هتنسانا» لعلاج كبار السن فى اليوم العالمي للزهايمر بالأقصر إطلاق مبادرة «مش هتنسانا» لعلاج كبار السن فى اليوم العالمي للزهايمر بالأقصر

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة "مش هتنسانا" للاطمئنان على صحتهم وتقديم التوعية والدعم ، حيث قام فريق التوعيه والمبادرات بالمشاركة مع فريق من الرعاية الأولية بفرع الهيئة بالأقصر بعمل زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن، وذلك ضمن خطة الهيئة للاحتفال باليوم العالمي للزهايمر ، ومن منطلق الاهتمام بالحالة الصحية لاهالينا من كبار السن.

وقام الفريق بقياس الضغط والسكر لكبار السن وتسليمهم أدوية الأمراض المزمنه وتوعية كبار السن بتعليمات أخذ جرعات الأدوية لذويهم مع ضرورة التواصل المستمرمع وحدات ومراكز طب الأسرة للمتابعة الدورية للحالة الصحية لكبار السن بمحافظة الأقصر.

وأطلقت هيئة الرعاية الصحية، لمدة اسبوع، حملتها التوعوية «مش هتنسانا»، للتوعية بمرض (ألزهايمر) وأعراضه وأساليب الوقاية منه، من خلال منشورات وفيديوهات توعوية بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب لإجراء الفحص الطبي الشامل لكبار السن، كمشاركة من الهيئة في إحياء اليوم العالمي لمرض ألزهايمر.

المصرى اليوم

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