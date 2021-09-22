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إصابة 4 من اسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

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إصابة 4 من اسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف إصابة 4 من اسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

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أصيبت سيدتان وطفلتين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهمن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي عند نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة بداخلها سيدتان وطفلتين، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أمال عبدالحميد صديق 53 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، ومنى على عبدالله 38 سنة، ربه منزل مصابة بسحجات وكدمات، وفاطمة محمد عبدالحميد ٦ سنوات مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالي ٥سم، وحنان محمد عبدالحميد ٨ سنوات مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالى ٨ سم وجميعهن مقيمات بحدائق القبة القاهرة.

تم نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهن تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

المصرى اليوم

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