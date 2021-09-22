مطالبة برلمانية بتكثيف حملات ضبط «الشيش» على الكافيهات والمقاهي : عادت بكثافة

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أستنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة تقديم «الشيش» بكثافة في المقاهي والكافيهات مجددًا، خاصة ، ويأتي ذلك بالرغم من اقتراب أنتشار الموجة الرابعه لفيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن غياب وعي المواطنين وأهمال الرقابة سيدفع الدولة الكثير من الأضرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ان هناك حالة تراخي من جانب الاجهزة المعنية بشأن حملات الرقابة والتفتيش على القهاوي والكافيهات تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وعدم تطبيق العقوبات الصارمة في استخدام الشيش في الكافيهات مرة أخرى، لافتة إلى أن الشيشة تُساعد بشكل كبير في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة ونحن مقبلون على الموجة الرابعة من كورونا ومع ارتفاع حالات الاصابة والتى تستوجي ضرورة الحرص الشديد وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن للشيشة أضرار كثيرة على الرئة مما تساهم بشكل في ألتهاب رئوي يُساعد في الإصابة بالفيروس سريعًا، مؤكدة أنه يجب التحرك السريع نحو ضبط الكافيهات المخالفة وتطبيق العقوبات وغلق الكافيهات المخالفة.