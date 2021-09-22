أخبار عاجلة

البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا -
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن -
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها -
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات -
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها -
‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية -
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب -
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مطالبة برلمانية بتكثيف حملات ضبط «الشيش» على الكافيهات والمقاهي : عادت بكثافة

Print
مطالبة برلمانية بتكثيف حملات ضبط «الشيش» على الكافيهات والمقاهي : عادت بكثافة مطالبة برلمانية بتكثيف حملات ضبط «الشيش» على الكافيهات والمقاهي : عادت بكثافة

اشترك لتصلك أهم الأخبار


أستنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة تقديم «الشيش» بكثافة في المقاهي والكافيهات مجددًا، خاصة ، ويأتي ذلك بالرغم من اقتراب أنتشار الموجة الرابعه لفيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن غياب وعي المواطنين وأهمال الرقابة سيدفع الدولة الكثير من الأضرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ان هناك حالة تراخي من جانب الاجهزة المعنية بشأن حملات الرقابة والتفتيش على القهاوي والكافيهات تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وعدم تطبيق العقوبات الصارمة في استخدام الشيش في الكافيهات مرة أخرى، لافتة إلى أن الشيشة تُساعد بشكل كبير في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة ونحن مقبلون على الموجة الرابعة من كورونا ومع ارتفاع حالات الاصابة والتى تستوجي ضرورة الحرص الشديد وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن للشيشة أضرار كثيرة على الرئة مما تساهم بشكل في ألتهاب رئوي يُساعد في الإصابة بالفيروس سريعًا، مؤكدة أنه يجب التحرك السريع نحو ضبط الكافيهات المخالفة وتطبيق العقوبات وغلق الكافيهات المخالفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية