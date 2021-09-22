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«المحامين» تعلن تفاصيل لقاء «عطية» بمجلس «شمال أسيوط»

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«المحامين» تعلن تفاصيل لقاء «عطية» بمجلس «شمال أسيوط» «المحامين» تعلن تفاصيل لقاء «عطية» بمجلس «شمال أسيوط»

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمجلس نقابة محامين شمال أسيوط، برئاسة محمد كمال الجاحر، نقيب الفرعية، وذلك لعرض طلبات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

وقال «الجاحر»، في تصريحات صحفية، أن اللقاء شهد تفويض نقيبا شمال وجنوب أسيوط، للإشراف على النادي، وذلك بعد اطلاعه على عدم سير العمل بالمعدلات الكافية، والتأكيد على حاجة المحامين في المحافظة لمثل هذا النادي.

وتابع: «كما وافق على تأثيث غرف المحامين، بمقر نقابة شمال أسيوط، وعلى بدء انطلاق الدورة الثالثة لمعهد المحاماة».

المصرى اليوم

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