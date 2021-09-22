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جراحة ناجحة بمستشفى الملك خالد بتبوك لنقل أعضاء متوفى دماغياً

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جراحة ناجحة بمستشفى الملك خالد بتبوك لنقل أعضاء متوفى دماغياً جراحة ناجحة بمستشفى الملك خالد بتبوك لنقل أعضاء متوفى دماغياً
لـ 6 مرضى كانوا بحاجة إلى زراعة القلب والرئة والكبد والكليتين

جراحة ناجحة بمستشفى الملك خالد بتبوك لنقل أعضاء متوفى دماغياً

نجح بفضل الله فريق طبي بقسم وحدة الأعضاء بمستشفى الملك خالد بتبوك وبالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء في إجراء عملية جراحية لنقل أعضاء متوفى دماغياً بسبب نزيف دماغي شديد إثر ارتفاع في ضغط الدم ما سبّب له وفاة دماغية.

وتمّ إجراء نقل الأعضاء بعد موافقة ذوي المتوفى لـ 6 مرضى كانوا بحاجة إلى زراعة القلب والرئة لمريضين في الرياض وكذلك الكبد والكليتين لأربعة مرضى في الدمام.

واستغرقت العملية أكثر من 5 ساعات بحضور فريق طبي من الرياض والدمام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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