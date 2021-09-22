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البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:36 مساءً
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:34 مساءً
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:34 مساءً
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:34 مساءً
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:34 مساءً
نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:34 مساءً
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:34 مساءً
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:28 مساءً
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:28 مساءً
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العثور على عراقي فاقدا للوعي وعليه آثار اعتداء على الحدود بين بيلاروس وبولندا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 12:48 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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