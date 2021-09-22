سقوط اكبر تشكيل لسرقات السيارات بالسلام..بحوزتهم 13 مركبة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة حال استقلال أحد المتهمين لها، وعثر بحوزتهم على «رخصة تسيير مزورة – كمية من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع، وتوصيل الأسلاك»، كما أقروا بقيامهم بسرقة السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة بذات الأسلوب بقصد استخدامها في وقائع السرقة، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، كما أقر أحدهم بتحصله على رخصة التسيير المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص، لا يمكنه الإرشاد عنه.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بقيامهم باصطناع مستندات ملكية للسيارات الملاكى والتلاعب بأجزائها الجوهرية بقصد التصرف فيها بالبيع، وتقطيع السيارات النقل إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع كقطع غيار سيارات، كما أقروا بارتكاب 13 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف بالبيع لعدد من السيارات المستولى عليها لدى عملائهم وعددهم 6 متهمين تم ضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدوها، كما أقر اثنان من العملاء بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم بإرشاد المتهمين ضبط 4 سيارات بمكان إخفائها داخل معرض سيارات كائن بمحافظة الغربية ملك عميلهم سيئ النية، كما أضاف المتهمون أن بعض السيارات هي هالك حوادث مختلفة وتم إصلاحها باستخدام قطع غيار سيارات من متحصلات وقائع سرقة من ذات الماركة والموديل تمهيداً للتصرف فيهم بالبيع بموجب أوراق ومستندات صحيحة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة.