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ندوات إرشادية للنهوض بمحصول الكتان في الشرقية

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ندوات إرشادية للنهوض بمحصول الكتان في الشرقية ندوات إرشادية للنهوض بمحصول الكتان في الشرقية

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قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بتنفيذ ندورة إرشادية عن زراعة محصول الكتان لعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين، بحضور المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتور مهدى محمد مهدى رئيس برنامج النهوض بمحاصيل الألياف، وذلك بقاعة الإجتماعات بمبنى إدارة الإرشاد الزراعي، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الخاصة بنبات الكتان، بداية من خدمة وتجهيز التربة الزراعية ثم الزراعة والتعريف بطرق الري، فضلا عن توضيح علامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، كما تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

وأكد وكيل الوزارة الأهمية الاقتصادية لزراعة محصول الكتان، حيث تستخدم أليافه في العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية، وأقمشة قلوع المراكب ،وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة، والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام «الزيت الحار» كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش، في حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات، كما يستخدم ساس الكتان وهو «الخشب بعد فصل الألياف» في صناعة الخشب الحبيبى.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

المصرى اليوم

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