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«مباحث »: ضبط 42 الف لتر بنزين و22 طن زيوت سيارات في القليوبية والجيزة

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«مباحث التموين»: ضبط 42 الف لتر بنزين و22 طن زيوت سيارات في القليوبية والجيزة «مباحث »: ضبط 42 الف لتر بنزين و22 طن زيوت سيارات في القليوبية والجيزة

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واصلت الادارة العامة لشرطة جهودها لضبط الاسواق، حيث ضبطت 42000 لتر مواد بترولية «سولار وبنزين 80» تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ210300 جنيه مع المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بالقليوبية.
كما تم ضبط (22،5 طن «زيت برافيل ونترات صوديوم» بدون مستندات «مجهولة المصدر» و3376 عبوة «مستحضرات تجميل» غير صالحة للإستخدام الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون، وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع (المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل) بالجيزة، وإستخدامه على منتجاته أرقام تسجيل منتجات شركات أخرى.
كما تم ضبط 14800 قطعة مستلزمات طبية «كمامة» دون مستندات «مجهولة المصدر» و4100 عبوة «مطهرات» غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية «دون ترخيص» بالقاهرة.
كما تم ضبط 13010 قطعة مستلزمات طبية «كمامات وقفاز طبى وكحول طبى» غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» وذات أثُر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، ممع مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية«دون ترخيص» بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

المصرى اليوم

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