أخبار عاجلة

البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا -
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن -
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها -
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات -
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها -
‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية -
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب -
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة مسجلين خطر فى المرج

Print
ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة مسجلين خطر فى المرج ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة مسجلين خطر فى المرج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة الأمن في المرج من رصد نشاط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، قاما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات «ملك أحدهما» بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية