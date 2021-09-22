ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة مسجلين خطر فى المرج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة الأمن في المرج من رصد نشاط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، قاما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات «ملك أحدهما» بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.