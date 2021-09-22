المشدد 15 سنة لسائق شرع في قتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكرى، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بالشروع في قتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول «ز. ع. ال» 91 عاما ربة منزل مقيمة بإحدى قرى المركز، مصابة بسحجات وكدمات.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو «م. ج. ع» 33 عاما سائق ومقيم بذات الناحية، بالدلوف لمسكن المجنى عليها والاختباء داخله، وأثناء إستيقاظها لأداء فريضة الصلاة قام بالتعدى عليها بالضرب قاصدا إزهاق روحها، وتمكن من سرقة مصاغها الذهبي ولاذا بالفرار ظنا منه أنها فارقت الحياة، إلا أنه خاب ظنه لتدخل الأهالى الذين تمكنوا من إنقاذها وإسعافها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

