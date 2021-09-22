أخبار عاجلة

البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا -
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن -
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها -
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات -
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها -
‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية -
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب -
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مباحث »: ضبط 22 طن «زيت وملح طعام»مجهولة المصدر بالقاهرة والغربية

Print
«مباحث التموين»: ضبط 22 طن «زيت وملح طعام»مجهولة المصدر بالقاهرة والغربية «مباحث »: ضبط 22 طن «زيت وملح طعام»مجهولة المصدر بالقاهرة والغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شرطة ،استمرار حملاتها المكثفة لضبط الاسواق والتصدي لمحاولات الجشع، وضبطت 12 طن «زيت طعام» معبأ داخل خزانات مجهولة المصدر دون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص في القاهرة.

كما تم ضبط 10 طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات يشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية «متحجر» ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام «دون ترخيص») بالغربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شرطة التموين» تضبط 17 طن أسماك ولحوم مجمدة فاسدة بالقاهرة الكبرى

«شرطة التموين» تضبط 17 طن أسماك ولحوم مجمدة فاسدة بالقاهرة الكبرى

«التموين»: إحباط ترويج كبدة ولحوم فاسدة في القليوبية

«التموين»: إحباط ترويج كبدة ولحوم فاسدة في القليوبية

التموين تضبط 3 أطنان لحوم فاسدة

التموين تضبط 3 أطنان لحوم فاسدة

الإجابة على كل الأسئلة حول إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

الإجابة على كل الأسئلة حول إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين