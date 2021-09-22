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أعلنت شرطة التموين ،استمرار حملاتها المكثفة لضبط الاسواق والتصدي لمحاولات الجشع، وضبطت 12 طن «زيت طعام» معبأ داخل خزانات مجهولة المصدر دون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص في القاهرة.

كما تم ضبط 10 طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات يشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية «متحجر» ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام «دون ترخيص») بالغربية.