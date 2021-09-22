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مدبولي: سعيد كمهندس بكفاءة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بتوقيتات زمنية دقيقة

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مدبولي: سعيد كمهندس بكفاءة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بتوقيتات زمنية دقيقة مدبولي: سعيد كمهندس بكفاءة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بتوقيتات زمنية دقيقة

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسته، بالإشارة إلى المشروعات الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها أمس بتشريف الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لتنمية شبه جزيرة سيناء، مشيدًا بحجم الأعمال التي تمت في هذه المشروعات، موجهًا الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز، وكذا الوزارات والجهات والشركات التي شاركت في تنفيذ هذه المشروعات، معبرًا عن سعادته كمهندس بما وصلت إليه الشركات المصرية من كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى بجودة، وبتوقيتات زمنية دقيقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن ما تم افتتاحه من مشروعات تنموية وخدمية له دور كبير في دعم جهود الدولة لتنمية سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه البقعة الغالية على المصريين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في ربط سيناء بباقى انحاء الجمهورية، وتيسير الحركة منها وإليها، تعزيزًا لجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية.

وخلال الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمناسبة الحصول على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذه الجائزة تدلل وتوثق ما أنجزته الدولة المصرية في هذا القطاع، وشهد به الجميع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على هذه الجائزة عن مجمل أعمالها، وعلى الرغم من ذلك أشارت الأمم المتحدة بالخصوص إلى ما أنجزته الهيئة من مشروعات تتعلق بالإسكان الاجتماعى في المدن الجديدة، أسهمت في تحقيق التماسك والترابط الاجتماعى، مؤكداً في هذا الصدد على أن هذه المشروعات تأتي على أجندة أولويات عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ توليه المسئولية، باعتبارها إحدى آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، موجها الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات المهمة بمختلف المدن الجديدة وغيرها من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.

المصرى اليوم

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