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مجلس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات العام الجامعي الجديد

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مجلس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات العام الجامعي الجديد مجلس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات العام الجامعي الجديد

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استهل الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي جلسة المجلس الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا استعدادات كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021 / 2022.

أكد رئيس الجامعة، أنه تم عمل نقاط لحصول جميع منتسبى الجامعة على لقاح ، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إعطاء اللقاح مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع مع الحرص على الانتهاء من تطعيم كافة منسوبى الجامعة قبل بدء العام الأكاديمي، لافتًا إلى أن الجامعة انتهت من إعلان مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد وخطة إقامة معسكرات استقبال لهم في بداية العام الدراسى.

وشدد على ضرورة التأكد من الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة للمعامل ومبانى المدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسى، وأكد على عدم زيادة المصروفات الدراسية وكذلك رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وناقش المجلس الانتهاء من اعداد الجداول الدراسية واعداد جداول احتياطية للنظام الهجين، كما ناقش المجلس خطة الانشطة الطلابية للعام الجديد وأكد على أهمية أن تركز الأنشطة على رفع الوعى بجهود الدولة في بناء الإنسان ومبادرة حياة كريمة في إطار حرص القيادة السياسية على تأسيس الجمهورية الجديدة، كما ناقش المجلس خطة إقامة معسكرات استقبال الطلاب الجدد وتوزيع مقرر القضايا المجتمعية بمختلف الكليات وتشجيع رقمنة الخدمات الجامعية.

كما أكد رئيس الجامعة ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية مشيداً بما تحقق من تقدم ملموس في لتصنيف الدولي للجامعة. وناقش المجلس مشاركة الكليات في مبادرة «حياة كريمة» واسهامات الجامعة في القوافل الشاملة التي تنفذها الجامعة بالقرى المستهدفة والتى تساهم في بناء الإنسان المصرى بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية.

المصرى اليوم

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