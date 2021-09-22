"جامعة محمد بن فهد" تطلق جائزة "اليوم الوطني" في نسختها الثالثة

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قيمتها مليون ريال وتستهدف تعزيز الهوية الوطنية تزامناً مع الاحتفال بذكرى التوحيد

أطلق رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، اليوم، النسخة الثالثة من جائزة الجامعة لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني التي تبلغ قيمتها مليون ريال سعودي، كما دشّن كذلك موقع الجائزة بحلته الجديدة تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوم الوطني السعودي الـ٩١ للمملكة.

يأتي إطلاق النسخة الثالثة من هذه الجائزة بعد النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان اللتان شهدتا كثيرا من المشاركات من قِبل المواطنين والمقيمين على حد سواء ومن مختلف المراحل العمرية على مستوى مناطق المملكة.

وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم أفراد المجتمع الذين أسهموا في فعاليات التعبير عن الفرحة في اليوم الوطني، كما تهدف من خلال معاييرها إلى إثراء هذه المشاركات، وتعزيز آثارها؛ ليكون العام بأكمله يومًا وطنيًّا للبلاد.

وتعد هذه الجائزة انطلاقاً من دور الجامعة، لخدمة المجتمع ومشاركة منها في مناسبات الوطن وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.

وتم رصد قيمة الجائزة وقدرها مليون ريال سعودي، موزعة على جائزة أفضل فيلم عن اليوم الوطني (فيلم وثائقي.. فيلم قصير)، وجائزة أفضل عمل مجتمعي: وهى جائزة تمنح لأفضل عمل مجتمعي مميز تقوم به مؤسسات المجتمع أو فرد أو مجموعة من الأفراد للاحتفال باليوم الوطني بشكل مميز أو لمساعدة بعض فئات المجتمع خلال الاحتفال باليوم الوطني مما يترك أثراً واضحاً في المجتمع وذلك على فئتين للأفراد والمؤسسات، وجائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي: وتتكون من ثلاث جوائز لأفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي على ثلاث فئات: (أفضل تغريدة في توتير، أفضل تغطية في سناب شات، أفضل صورة في إنستجرام، وجائزة أفضل عمل إعلامي: وهي عبارة عن ثلاث جوائز لأفضل عمل إعلامي معبر عن اليوم الوطني ومشاعر الاحتفال به ويسهم في تعزيز الانتماء للوطن على أن يكون العمل مبدعاً ومؤثراً، على ثلاث فئات: (عمل صحفي، عمل تليفزيوني، عمل إذاعي)، وجائزة أفضل عمل فني: مكونة من أربع جوائز لأفضل أعمال فنية معبرة عن اليوم الوطني موزعة على الفئات التالية (فن تشكيلي، مجسم، جرافيك، عرض مرئي، وجائزة أفضل عمل أدبي: وهي عبارة عن جائزتين تمنحان لأفضل عملين على النحو التالي: (قصة قصيرة، قصيدة شعرية).

وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.

ودعت أمانة الجائزة الراغبين في المشاركة إلى التقدم بأعمالهم المختلفة ومعرفة كافة الشروط والضوابط عبر موقع الجائزة: https://award.pmu.edu.sa

من جهته أكد نائب رئيس الجامعة المشارك للشؤون الإدارية رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة محمد بن عثمان الحزيم؛ أن إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورتين الأولى والثانية منها من خلال المشاركات النوعية والمتميزة التي تقدم بها العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الجائزة يأتي من دور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني

وأوضح الحزيم؛ أن اللجنة التنفيذية للجائزة قامت بإجراء بعض التعديلات على فروع الجائزة عما كانت عليه في النسختين الأولى والثانية بعد دراسة قامت بها اللجنة بهدف التطوير المستمر لهذه الجائزة ومواكبة ما يقدمه المجتمع من إبداعات مختلفة في الكثير من المجالات الأدبية والفنية والتقنية وغيرها، داعياً جميع المواطنين والمقيمين وكذلك المؤسسات السعودية والمبتعثين خارج المملكة إلى المساهمة بإبداعاتهم المختلفة والمنافسة على جوائز هذه الجائزة.

واختتم بأن الجائزة ستسعى دائما إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني وتعزيز الهوية الوطنية وحث الجميع على المشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.