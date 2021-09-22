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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب البدنية خلال التدريب الصباحي للفريق اليوم الأربعاء، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق، تدريبات استشفائية وإطالات قبل خوض تدريبات الجري حول الملعب لمدة 20 دقيقة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساء اليوم، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.