«الداخلية»: أكاديمية الشرطة تنظم عدد من ورش العمل التدريبية للعاملين بالجهاز الحكومى

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نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة عدد من ورش العمل التدريبية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى في مواجهة مخططات إسقاط الدولة) شارك خلالها (289) فرد يمثلون (52) مؤسسة وطنية تشمل قيادات الجهاز الحكومى من وزارات الدولة والهيئات الحكومية وعدد من النقابات العمالية وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصينن

ناولت ورش العمل التدريبية عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى، وقد أثمرت المناقشات التي تناولتها الورش عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية ومن بينها نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، من خلال الإهتمام برفع الوعى لدى المواطنين، وأن الدولة المصرية قد إنتهجت في إحباط تلك المخططات نهجاً فريداً تمثل في حشد كافة الجهود من مختلف مؤسسات الدولة وكياناتها، وإلغاء الحواجز بين كافة الأجهزة لتعمل كلها بتناسق وتناغم من أجل إحتواء مخططات الهدم والتحول نحو التعافى، ومن ثم الإنطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الإستقرار الذي تشهده الدولة حاليا، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أُطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة..