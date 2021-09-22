أخبار عاجلة

البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا -
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن -
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها -
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات -
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها -
‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية -
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب -
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض علي مالك محل مصوغات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

Print
القبض علي مالك محل مصوغات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية القبض علي مالك محل مصوغات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك محل مصوغات في المحلة الكبرى بالغربية».

وأضافت: «بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (5) مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة