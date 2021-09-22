القبض علي مالك محل مصوغات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

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أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك محل مصوغات في المحلة الكبرى بالغربية».

وأضافت: «بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (5) مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .