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جهود أمنية لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب بمجري المحيط في المنيا

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جهود أمنية لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب بمجري المحيط في المنيا جهود أمنية لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب بمجري المحيط في المنيا

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تكثف الأجهزة الأمنية في المنيا، جهودها لكشف ملابسات عثور أهالي قرية صفط ، بمركز المنيا، على جثة شاب مخنوق ملقي بمجرى مصرف المحيط، بعد ساعات من الإبلاغ باختفائه.

ترأس فريق البحث اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتحت إشراف مدير أمن المنيا، ويعمل فريق من البحث الجنائي بمركز المنيا لكشف ملابسات الحادث، والقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف .

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية صفط الخمار بمركز المنيا، على جثة طه جمال أبواليزيد، 20 سنه، حاصل على دبلوم، مقيم بالقرية، مخنوق وملقي بمجري مصرف المحيط، جنوب قرية نزلة الفلاحين .

تم انتقال فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني علية .

المصرى اليوم

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