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حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس.. توضح

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حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس.. الحكومة توضح حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس.. توضح

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأربعاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح .

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مُشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كل أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

May be an image of ‎text that says '‎العرية شفورة رناسة مجلس المركز الإعلامي شائعات << تأجيل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا حقائق وزارة التربية والتعليم والتعليم :الفنى غير صحيح, ونؤكدأن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً والمقرر لها تبدأيوم السبت الموافق و أكتوبر المقبل مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد للحدمن انتشار فيروس كورونا ونشير إلى أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف ،المحافظات وذلك بالتعاون مع وزارة .الصحة. OLPTG ََلِعÛ OOR PAMM TEGHIMIEAN والتعيالفقى AND AROGANTION‎'‎

المصرى اليوم

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