أخبار عاجلة

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة -
«المحامين»: «عطية» يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بـ9 فرعيات -
«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم -
بالصور.. ندوة تكريم المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي -
لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مسؤولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة

Print
مسؤولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة مسؤولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، بجولة تفقدية بالقطاعات المختلفة بالحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، يرافقهما مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار متابعة ودفع سير العمل بالمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.


وخلال الجولة، تفقد مسئولو الوزارة، أعمال تنسيق الموقع، وتنفيذ وتشطيب العناصر المختلفة بمشروع الحدائق المركزية، مؤكدين ضرورة إيجاد علاقات مترابطة بين مكونات المشروع المتعددة، بما يحقق حالة من الوحدة والاتصالية بين جميع أجزائه، بجانب تنسيق العلاقة بين أنواع الأشجار والنباتات، وتوزيعها في الموقع بما يخلق مظهراً جمالياً يضاهى الحدائق العالمية، بجانب ضرورة استخدام أفضل العناصر والخامات، في تنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وتكثيف معدلات العمل والعمالة بالموقع، وضغط الجداول الزمنية للتنفيذ، وتواجد الاستشارى في الموقع بشكل دائم للإشراف على جميع مراحل وخطوات التنفيذ.

من جانبه، أشار المهندس جمال طلعت، إلى أن المشروع على مساحة تقارب الألف فدان كمرحلة اولى، ويعد من أكبر الحدائق بالشرق الأوسط، والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال أكبر 6 شركات محلية متخصصة في هذا المجال، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع قبل افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، لكونه من أهم عناصر الجذب للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، أن الحديقة المركزية ليست حديقة بالمفهوم التقليدي بل هي مركز ترفيهي ثقافي رياضي، وتمتاز بمساحات شاسعة من النباتات والأشجار المتنوعة، فضلاً عن البحيرات الصناعية والنوافير وممرات المشاة، وأخرى لرياضة الجري ومسارات الدراجات، بجانب أماكن إقامة الاحتفالات والمناسبات والمطاعم والكافيتريات والمعارض وغيرها الكثير.

وقال إن المشروع يُعد منظومة متكاملة من الخدمات توفر للمرتادين من كل الأنحاء المتعة والراحة، لتصبح الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية مقصدا سياحيا محليا وإقليميا ودوليا يضاف إلى قائمة المناطق السياحية بمصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة

رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة