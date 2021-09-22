محافظ قنا: منع دخول أي موظف حكومي لم يتلق لقاح كورونا إلى مقر عمله

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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، منع أي موظف حكومي لم يأخذ القاح المضاد لفيروس كورونا من الدخول إلى مقر عمله بالقطاعات الحكومية المختلفة داخل المحافظة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مهيبا بجميع العاملين بالجهاز الإداري بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأماكن المعلن عنها والصالة المغطاة بمدينة قنا.

وأوضح محافظ قنا عدم السماح والتهاون في هذا الشأن، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد، وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، وأثناء العمل.

وأضاف الداودي أنه يتابع عن كسب تلقي العاملين بالجهاز الادارى والمديريات الخدمية، ومجالس المدن القاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة تلقي جميع العاملين اللقاح بحد أقصى نهاية الشهر الجاري، مشددا على أنه لن يسمح بدخول أي موظف حكومي إلا إذا كان قد تلقى اللقاح، حفاظا على صحتهم، وصحة المجتمع، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.