المشدد 6 سنوات لمتهمين سرقا «توك توك» بالاكراه في الزاوية الحمراء

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامهما بسرقة «توك توك» بالاكراة من مالكه بالزاوية الحمراء .صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى عادل عبداللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وعادل أحمد حراجى وأمانة سر رفاعى محمد رفاعى .

كانت النيابة أحالت كل من «عماد –ع» و«اسلام-ص» لمحكمة الجنايات، لانهما في 1 مايو الماضى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، سرقا الدراجة البخارية «توك توك» من المجنى عليه «محمد –م» بطريق الاكراه وكان ذلك ليلا بالطريق العام اذ استوقفاه حال سيره بالدراجة المذكورة مطالبين منه توصيلهما إلى منطقة الزاوية الحمراء، وحال سيرهم بالطريق العام القى المتهم الأول مادة حريفه في وجه المجنى عليه لعدم تمكنه من مقاومته بينما قام المتهم الثانى بالقائه خارج الدراجة وانصرفا بها .ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة بالاكراة، واحراز مادة «حريفة، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص

البداية كانت تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من المجنى عليه بتعرضه لسرقة «توك توك» بالاكراه من قبل شخصين، وقال أن المركبة مزودة بجهاز gbs «» وتم تتبع خط سير المركبة والقى القبض على المتهمين .