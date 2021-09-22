كومان: ميسي كان يغطي على عيوب برشلونة ورحيله صدمة لكتالونيا

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أدلى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بتصريحات صباح اليوم الأربعاء تحدث خلالها عن قائد الفريق الكتالوني الراحل ليونيل ميسي.

ورحل ميسي في الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما فشل برشلونة في الحفاظ عليه بين صفوفه.

ويعيش كومان حالياً على فوهة بركان في برشلونة ومهدد بالإقالة من تدريب الفريق بعدما تراجعت نتائج برشلونة مؤخراً بشكل ملحوظ على الصعيدين المحلي والقاري.

وقال كومان تعليقاً على رحيل ميسي عن برشلونة: «ميسي كان يغطي على كل عيوب فريق برشلونة، كان مميزاً جداً ويصنع الفارق، لا شك كان يوجد لاعبون جيدون من حوله لكن بسببه يبدو الجميع أفضل مما هو عليه بدونه، وهذا ليس انتقاداً بل ملاحظة لشكل برشلونة في وجود ميسي».

وأوضح كومان: «لقد كنت أعرف جودة ميسي جيدأً وكان من الجميل رؤيته عن قرب كل يوم، كل ما ترغب في تعليمه للاعبي كرة القدم: التسديد، التحكم في الكرة، التصرف تحت الضغط، سرعة العدو بالكرة، المراوغات الساحرة والمفيدة، ميسي لديه كل هذه الأشياء، لم يكن طبيعياً ليس طبيعياً أبداً».

وأضاف كومان: «ميسي كان قدوة للاعبين، لقد فاز بالكثير من الألقاب لكن رأيت أن كأس الملك الأخيرة كانت تعني له شيئاً، مع هؤلاء الشباب رأى المستقبل للنادي، كلهم اصطفوا لإلتقاط الصور معه، لم أرى شيئاً كهذا من قبل، رحيله كان صدمة كبيرة لمدينة كتالونيا كلها».

واختتم: «ميسي يكره الخسارة حتى في التدريبات، وخسر مرة واحدة فقط خلال المران في التقسيمة وبقي أسبوع غاضبًا من هذه الخسارة».