أخبار عاجلة

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة -
«المحامين»: «عطية» يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بـ9 فرعيات -
«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم -
بالصور.. ندوة تكريم المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي -
لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

إنجاز من علماء جوجل قد يؤدي إلى شبكات أسرع في المناطق النائية

Print
إنجاز من علماء جوجل قد يؤدي إلى شبكات أسرع في المناطق النائية إنجاز من علماء جوجل قد يؤدي إلى شبكات أسرع في المناطق النائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت Alphabet، الشركة الأم لـ«جوجل»، إنترنت النطاق العريض عبر نهر الكونغو في إفريقيا خلال أشعة ضوئية محمولة جوا، في أحدث محاولة لها لتوفير إنترنت عالي السرعة للمجتمعات المحرومة، حسب « اليوم».

وكجزء من مبادرة تسمى Project Taara، تنقل Alphabet البيانات بين مدينتي برازافيل (في جمهورية الكونغو) وكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، على جانبي نهر الكونغو.

وقالت جوجل إنها قامت بسد «فجوة اتصال عنيدة بشكل خاص» بين المدينتين، اللتين تفصل بينهما حوالي ثلاثة أميال (4.8 كيلومتر) فقط.

ومع ذلك، فإن تكلفة الاتصال أعلى بخمس مرات في كينشاسا، لأن اتصال الألياف يجب أن يسافر أكثر من 250 ميلا للتوجيه حول نهر الكونغو، وهو أعمق وثاني أسرع نهر في العالم.

ونجح Project Taara في خدمة ما يقرب من 700 تيرابايت من البيانات- أي ما يعادل مشاهدة مباراة في الفيفا بدقة HD 270000 مرة- في 20 يوما مع توافر 99.9٪.

وشهد الأشخاص في كينشاسا سرعات تبلغ حوالي 20 جيجابايت في الثانية، وهو «خيار أفضل بكثير» من فقدان مزايا الاتصال، وفقا للباحثين.

ويجري تدبير مشروع Taara بواسطة X، المعروف سابقا باسم Google X- فرع البحث والتطوير السري التابع لشركة Alphabet.

وكشف باريس إركمن، مدير الهندسة في Taara، عن المشروع في منشور مدونة، حيث قال: «القدرة على توصيل إنترنت عالي السرعة يصل إلى 20 جيجابايت في الثانية يعد»خيارا أفضل بكثير'' من ملايين الأشخاص الذين يفقدون مزايا الاتصال، لأن اقتصاديات وضع الكابلات في الأرض «ببساطة لا تفعل ذلك».

وقال إركمن: «تعمل روابط الاتصالات الضوئية اللاسلكية لمشروع Taara، على إرسال الاتصال بسرعة الضوء من برازافيل إلى كينشاسا عبر نهر الكونغو».

وعلى الرغم من أننا لا نتوقع رؤية موثوقية مثالية في جميع أنواع الطقس والظروف في المستقبل، فإننا على ثقة من أن روابط Taara ستستمر في تقديم أداء مماثل وستلعب دورا رئيسيا في توفير اتصال أسرع وبأسعار معقولة إلى 17 مليون شخص يعيشون في هذه المدن.

ويعمل مشروع Taara بطريقة مشابهة للألياف التقليدية التي تستخدم الضوء لنقل البيانات عبر الكابلات في الأرض.

وباستخدام الألياف الضوئية، تنتقل البيانات التي تسمح بإنشاء اتصال بالإنترنت عبر الكابلات بسرعة الضوء.

وفي الوقت نفسه، تستخدم روابط الاتصالات الضوئية اللاسلكية الخاصة بـ Taara حزما ضيقة جدا وغير مرئية من الضوء، تنبعث من محطات خاصة عبر الهواء فوق الأرض، لتوفير سرعات تشبه الألياف.

وتكتشف محطات Taara شعاع الضوء القادم من بعضها البعض، وتثبت لإنشاء اتصال ذي نطاق ترددي عال.

وفي بعض أنحاء العالم، قد يؤدي ضعف الرؤية الناجم عن أشياء مثل الضباب إلى إعاقة العملية، لكن برازافيل وكينشاسا تتمتعان بظروف مناخية مثالية لمعظم أيام العام.

وتتمثل مهمة Project Taara الشاملة في توفير سرعات تشبه الألياف (النطاق العريض) إلى المجتمعات غير الموصولة والتي تفتقر إلى الخدمات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة كأس العالم للأندية صعبة

مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة كأس العالم للأندية صعبة

القيعي: لو اشتغلنا في الرياضة بعقلية الرئيس السيسي هنفكر نكسب كأس العالم

القيعي: لو اشتغلنا في الرياضة بعقلية الرئيس السيسي هنفكر نكسب كأس العالم

روسيا: توسع «الناتو» في أوكرانيا «يتجاوز خطاً أحمر» بالنسبة لبوتين

روسيا: توسع «الناتو» في أوكرانيا «يتجاوز خطاً أحمر» بالنسبة لبوتين

سفير مصر بهلسنكي يلتقي المنتخب الوطني للريشة الطائرة المشارك في كأس العالم

سفير مصر بهلسنكي يلتقي المنتخب الوطني للريشة الطائرة المشارك في كأس العالم