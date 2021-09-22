«الكاثوليكي للسينما» يقيم حفل مسابقة الأفلام القصيرة «نحو حياة أفضل» الجمعة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يُقام حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة «نحو حياة أفضل»، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام الجمعة.

بطرس دانيال - صورة أرشيفية



وتشكلت اللجنة العُليا للمسابقة برئاسة الأب بطرس دانيال وأحمد محمد بن الجروان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، وسيتم تكريم الفنانين لبلبة وأشرف عبدالباقي والمخرج مجدي أبوعميرة، وتقدم الحفل الإعلامية لميس سلامة على المسرح، كما سيتم نقله على الهواء مباشرة على قناة سات ٧ الفضائية.

وتشكّلت لجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير السينمائي كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقاً، وعضوية كلاً من رئيس أكاديمية الفنون وأستاذ المونتاچ بالمعهد العالي للسينما د. غادة جُبارة والفنانتين لقاء الخميسي وچومانا مراد والمخرج سعد هنداوي.

كان أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام قد وقّع مذكرة تفاهم مع الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، لتشجيع الطاقات الشبابية على الإبداع وإعلاء قيم التسامح والسلام في المجتمع، وكانت هذه المسابقة هي أولى ثمار هذا التعاون.

وتم الإعلان عن المسابقة منذ يونيو الماضي، وانطلق موعد تقديم الأفلام خلال الفترة من ١٠ يوليو وحتى ٢٨ أغسطس الماضي.

واجتمعت لجنة الاختيار والمشاهدة على مدار 3 أيام في وقت سابق لتحديد الأفلام التي ستشارك بالمسابقة والتي ينطبق عليها الشروط من حيث الموضوع والتوقيت المحدد للأفلام، حيث اختارت اللجنة ٢٠ فيلماً للاشتراك بالمسابقة من إجمالي ٣٧ فيلماً قصيراً تم تقديمها للمسابقة.

وقرر «الجروان» منح جوائز مالية لتشجيع الشباب على إنتاج المزيد من الأعمال الهادفة، حيث قرر منح 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفا للمركز الثاني، و10 آلاف للمركز الثالث.