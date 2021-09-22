أخبار عاجلة

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة -
«المحامين»: «عطية» يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بـ9 فرعيات -
«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم -
بالصور.. ندوة تكريم المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي -
لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

احتفاء بيوم الوطن.. النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق في الرياض باللون الأخضر

Print
احتفاء بيوم الوطن.. النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق في الرياض باللون الأخضر احتفاء بيوم الوطن.. النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق في الرياض باللون الأخضر
ضمن جهود الوزارة في تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة

احتفاء بيوم الوطن.. النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق في الرياض باللون الأخضر

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض بألوان علم المملكة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 91.

ويُعد الجسر المعلق أطول جسر معلق في المملكة، حيث جرى الانتهاء من أعمال إنشاء الجسر المعلق وافتتاحه بشكل رسمي عام 1420هـ - 2000م.

ويبلغ طول الجسر 763 متراً ويتكون من ثلاثة أعمدة سفلية بطول (179 - 405 - 179) متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، حيث جرى تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.

تأتي هذه البادرة من الوزارة في إضاءة الجسر المعلق، ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها