أخبار عاجلة

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة -
«المحامين»: «عطية» يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بـ9 فرعيات -
«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم -
بالصور.. ندوة تكريم المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي -
لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 169 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

Print
إزالة 169 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية إزالة 169 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ ١٨ ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٧٥ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٢٩٥ فدان و٢٣ قيراط زراعة، كما تم إزالة ٩٤ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ١٠ آلاف و٤٩٠ متر ، بمراكز " أولاد صقر - ههيا - أبو حماد - كفر صقر - فاقوس - أبو كبير - منيا القمح - ديرب نجم - بلبيس - الحسينية – الإبراهيمية " ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء

رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء

إبراهيم سعيد يوجه رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يفاجئ الوزراء بطلب خلع الكمامات

السيسي يفاجئ الوزراء بطلب خلع الكمامات

حصة مصر من مياه النيل لن تقل رسائل حاسمة من الرئيس السيسي في افتتاح أكبر محطة مياه في العالم

حصة مصر من مياه النيل لن تقل رسائل حاسمة من الرئيس السيسي في افتتاح أكبر محطة مياه في العالم