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ضبط 465 متهمًا بالاتجار وحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة

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ضبط 465 متهمًا بالاتجار وحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة ضبط 465 متهمًا بالاتجار وحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 171 متهمًا، و277 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 85610 أحكام قضائية بإجمالي 5661 محكوم عليهم، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهمًا ارتكبوا 23 حادث متنوع.

وتمكنت الحملة من ضبط 285 قضية مخدرات بإجمالي 294 متهمًا ضُبط خلالها كميات متنوعة من الحشيش والبانجو والهيروين والهيدرو والشابو والإستروكس والبودر والآيس والفودو والأفيون والمرجوانا والأقراص المخدرة.

كما ضبطت 28 متهمًا بأعمال البلطجة، و376 دراجة نارية مخالفة، و23582 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

المصرى اليوم

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