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مستشار لابورتا: تشافي سيدرب برشلونة.. وكومان أخطأ في تصريحاته

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مستشار لابورتا: تشافي سيدرب برشلونة.. وكومان أخطأ في تصريحاته مستشار لابورتا: تشافي سيدرب برشلونة.. وكومان أخطأ في تصريحاته

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انتقد إنريكي ماسيب مستشار رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، المدير الفني للفريق الكتالوني الهولندي رونالد كومان مؤكداً أنه اطلق تصريحات لم يحالفه فيها التوقيق خلال الساعات الماضية عقب مباراة غرناطة.

ويدور جدل شديد حالياً حول مستقبل رونالد كومان على رأس الجهاز الفني لفريق برشلونة وهناك توقعات بإقالته عقب استقرار مجلس الإدارة برئاسة لابورتا على المدرب الجديد للفريق.

وقال ماسيب: كومان أدلى ببعض التصريحات الغير صحيحة والتي لم يحالفه فيها التوفيق، لا يجب أن يقول إن لابورتا رئيس النادي تحدث كثيراً، كما قال إن هذا النادي (برشلونة) له مستقبل بفضلي، وهذا غير مقبول أيضاً.

وبشأن تدريب نجم فريق برشلونة السابق والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، تشافي لفريق برشلونة في الفترة المقبلة، قال هنريكي ماسيب: تشافي سيتولى تدريب برشلونة يوماً ما، ولكن الآن المدير الفني هو كومان ولكن تشافي يعلم أنه سيدرب برشلونة يوماً ما.

وأضاف: ربما يتولى تشافي تدريب برشلونة وخوان لابورتا هو رئيس النادي.

المصرى اليوم

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