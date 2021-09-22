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مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

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مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة مواعيد مشاهدة أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء 22-9-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة تشيلسي ضد أستون فيلا، ومانشستر يونايتد ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليز، وميلان أمام فينسيا في الدوري الإيطالي، وريال مدريد مع مايوركا في الدوري الإسباني.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

برايتون ضد سوانزي

20.30

مانشستر يونايتد ضد وست هام

20.45

بين سبورت برميم 2

ميلوول ضد ليستر سيتي

20.45

تشيلسي ضد استون فيلا

20.45

بين سبورت برميم 3

وولفرهامبتون ضد توتنهام

20.45

بين سبورت اكسترا 1

أرسنال ضد ويمبلدون

20.45

إشبيلية ضد فالنسيا

19.30

بين سبورت 1

إسبانيول ضد ألافيس

19.30

بين سبورت 4

ريال مدريد ضد مايوركا

22.00

بين سبورت 1

فيالريال ضد إلتشي

22.00

بين سبورت 4

أولمبيك ليون ضد تروا

21.00

بين سبورت 3

ميتز ضد باريس سان جيرمان

21.00

بين سبورت 2

ميلان ضد فينيسيا

20.45

يوتيوب الدوري الإيطالي

سبيزيا ضد يوفنتوس

18.30

يوتيوب الدوري الإيطالي

المصرى اليوم

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