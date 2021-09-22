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محافظ المنيا: مناقشة تنفيذ توفيق أوضاع 307 كنيسة ومبنى خدمي بالمحافظة

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محافظ المنيا: مناقشة تنفيذ توفيق أوضاع 307 كنيسة ومبنى خدمي بالمحافظة محافظ المنيا: مناقشة تنفيذ توفيق أوضاع 307 كنيسة ومبنى خدمي بالمحافظة

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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

أعلن المحافظ أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 307 كنيسة ومبني خدمي بمحافظة المنيا، وفقا للقانون الصادر بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

وأكد المحافظ على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عددا من المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض دور العبادة، موجهاً بحلها على الفور، ومؤكداً على متابعة استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بها.

المصرى اليوم

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