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وكيل صحة بالشرقية يوجه بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا

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وكيل صحة بالشرقية يوجه بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا وكيل صحة بالشرقية يوجه بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا

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وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الصحية بمركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين المترددين على المركز بلقاح المستجد كوفيد ١٩، دون انتظار موعد التطعيم، مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

جاء ذلك أثناء متابعته لمركز تطعيم المواطنين بديوان المديرية، وتنظيم خطوط سير المواطنين الذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، متابعا استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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