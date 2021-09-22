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محافظ المنيا يشدد على تنفيذ حملات الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية

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محافظ المنيا يشدد على تنفيذ حملات الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية محافظ المنيا يشدد على تنفيذ حملات الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية

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أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز، ومديري المديريات الخدمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، ، حيث وجه فيه بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنظيم الحملات الميدانية على وسائل النقل العام والمواصلات، ومتابعة مدى تلقي العاملين والمواطنين، بلقاح المستجد، بالإضافة لتنظيم حملات توعوية لنشر الوعي بين فئات المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، في ضوء ما يشهده العالم من تداعيات الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد والزيادة المضطردة في عدد الحالات المصابة.

وكلف المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بتكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحكومية والقطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المتابعة الميدانية لمراكز التطعيم الثابتة والمتحركة والعمل على تيسير كافة الإجراءات لتطعيم كافة فئات المواطنين، بالإضافة للمرور الميدانى على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من مدى توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.

وشدد "القاضي"، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوحيد الجهود وتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ووسائل النقل العام والمواصلات، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونسب استيعاب المواطنين، مع ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية.
هذا ، ويناشد محافظ المنيا، كافة فئات المواطنين بسرعة التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: egcovac.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

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