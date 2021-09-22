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«الأطباء»: القانون اختص أعضاء النقابة فقط بلقب «طبيب» أو «أخصائي»

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«الأطباء»: القانون اختص أعضاء النقابة فقط بلقب «طبيب» أو «أخصائي» «الأطباء»: القانون اختص أعضاء النقابة فقط بلقب «طبيب» أو «أخصائي»

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أكدت نقابة الأطباء، على احترامها الكامل لكل أعضاء الفريق الصحي، لدورهم الجليل في رعاية المرضى، مضيفة أنه من المعلوم أن الطبيب هو الشخص الوحيد المخول له فحص ومناظرة المريض، وتشخيص المرض، ووضع خطة العلاج، وتوزيع الأدوار على بقية الفريق الصحي.

وأضافت النقابة، في بيان صحفي: «الطبيب هو من يحدد العلاج سواء علاج دوائي، أو علاج طبيعي، مع مراعاة الأمراض الأخرى التي قد يعاني منها المريض كالسكر، والضغط، وأمراض القلب».

وتابع البيان: «كما انه لا يمكن السماح بإطلاق لقب طبيب، إلا على خريج كلية الطب البشرى وذلك لطبيعة ونوعية الدراسة التي تلقاها في كلية الطب، والتي تؤهله لتشخيص وعلاج المرضي، وقيادة الفريق الصحي».

واستكمل: «وحسب المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 195 قضائية فانه لا يحق ممارسة وتوقيع الكشف الطبي على المرضى إلا للطبيب خريج كلية الطب البشري، وتؤكد النقابة على احترامها للدور المحوري الذي يقوم به كل عضو من المهن المعاونة للطبيب مثل التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتأهيل الحركي، وغيرها من المهن الهامة المعاونة للطبيب».

واختتم: «وتهيب النقابة بضرورة التزام كل عضو في الفريق الصحي بدوره المنوط به وعدم الاعتداء على دور غيره من المهن الأخرى لضمان سلامة المنظومة العلاجية».

يذكر أن نقابة الأطباء، اعترضت على إطلاق عدد من نقابات المهن الصحة لقب طبيب أو ألقاب خاصة بالدراسة الطبية، على العاملين بها، وخاضت النقابة معارك مع نقابات العلاج الطبيعي، والعلوم الصحية، حول الأحق بلفظ طبيب.

المصرى اليوم

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