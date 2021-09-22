تفاصيل زيارة وفد علمي نيجيري يتفقد أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

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نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جولة لوفد علمي من دولة نيجيريا لزيارة عددًا من المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، وضمت معامل معهد صحة الحيوان والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومعامل معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية ومعهد بحوث الهندسة الزراعي، وذلك في إطار التوأمة البحثية بين المعاد والمعامل المماثلة بالدولتين.

وخلال جولة الوفد للمعامل التابعة للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة، وعدد الإختبارات التي يجريها المعمل لخدمة الصادرات الزراعية أو تلبية إحتياجات الأجهزة الرقابة المحلية ومنها هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى تحليل الواردات الغذائية ذات الأصل النباتي.

وقالت «عبداللاه»، خلال عرضها لدور المعمل، إنه تم تحليل 125 ألف عينة خلال الستة شهور الماضية داخل مختلف المعامل للكشف عن الملوثات والعناصر الثقيلة والميكروبات، وذلك في إطار دور المعمل للنفاذ لمختلف الأسواق الدولية، مشيرة إلى أهمية دور معمل متبقيات المبيدات في تقديم خدمات مختلفة في سلسلة الرقابة على سلامة الغذاء ودوره محليًا.

وأضافت مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة أننا نستهدف جاهدين لتقديم الخدمات إلى كل القطاعات المختلفة سواء الصادرات الزراعية الطازجة وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع، مشيرة إلى ان المعمل ينفذ خطة لتحديث أجهزة التحليل بصفة دورية لتلبية كل الإحتياجات بزيادة السعة الإستيعابية للمعمل ومتابعة تنفيذ خطة التطوير بأقسام المعمل المختلفة وتزويده بأحدث الأجهزة في مجال تحليل الملوثات في الغذاء وبما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

وأوضحت «عبداللاه»، أن دور المعمل ساهم على مدار 25 عامًا في الحد من التلوث في الغذاء والتلوث البيئي للحفاظ على صحة الإنسان ولسهولة التجارة البينية بين مصر ودول العالم، مشيرة إلى أنه يعتبر أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقًا لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS بأوروبا منذ عام 1996، بالإضافة إلى قيام الإتحاد الأفريقي باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملاً مرجعيًا لقارة أفريقيا في مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.

وشددت مدير معمل متبقيات المبيدات إنه يتميز بأنه أحد أهم المعامل في مصر والشرق الأوسط والوحيد المشترك في اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبي من خارج الإتحاد الأوروبي، كما أنه يعد وفقًا لتصنيف الهيئات الدولية التي تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبي في الفئة الأولى المتميزة، والتي تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الاتحاد الأوروبي باستثناء معمل QACP والذي يمثل مصر، وذلك منذ أكثر من 15 عام على التوالي.

وأشاد الوفد الممثل لدولة نيجيريا بما شهده في المعمل من تكنولوجيا متطورة في المعمل والجهات الأخرى بمركز البحوث الزراعية مما يعجل بالدفع إلى الإسراع في التعاون بين الجانبين المصري والنيجيري في هذه المجالات.

زيارة وفد علمي نيجيري يتفقد أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

زيارة وفد علمي نيجيري يتفقد أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات