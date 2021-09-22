مشاورات سياسية سودانية روسية حول سد النهضة

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انعقد، الثلاثاء، بالعاصمة الروسية موسكو اجتماع الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية السودان وروسيا الإتحادية، حيث ترأس الجانب السوداني السفير محمد شريف عبدالله وكيل وزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الروسي السفير ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكرت الخارجية السودانية في بيان أن جولة المباحثات تميزت بالأريحية والصراحة، كما أن مظاهر الترحيب عکست متانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تطويرها.

وتناولت المباحثات كل القضايا الثنائية في المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي بين البلدين والتأكيد على تسريع إيقاعه خلال الفترة المقبلة، من خلال تبادل الزيارات وآليات العمل المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في المنظمات الدولية، كما رحب الطرفان بإنعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بالخرطوم في نهاية شهر أكتوبر المقبل .

وعلى صعيد قضية سد النهضة استعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية موقف السودان الساعي للتوصل لاتفاق عادل وقانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد خلال الفترة المقبلة، من خلال منهجية تفاوضية جادة وفعّالة وفي إطار زمني محدد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وفي ختام المباحثات تم استعراض القضايا الدولية والإقليمية وأهمية التنسيق والتشاور في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.