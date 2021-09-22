ضبط اكبر تاجر مخدرات فى صان الحجر بحوزته سلاح نارى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية لقيامه بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعثر وبحوزته على ( كمية من مخدر البانجو - فرد محلى - طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه