«الاموال العامة»: ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالكة محل لتجارة الحبوب والغلال، مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائها للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك تقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيدة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندى 250 ألف ريال سعودى و150ألف دولار أمريكى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.