قيمتها 14 مليون جنيه .. «الداخلية» : ضبط عصابة تخصصت في جلب «الحشيش الآيس» وترويجها داخل البلاد

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا في جلب مخدرى الحشيش والآيس وترويجها بداخل البلاد وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر بحوالى 14 مليون جنيه.

قالت الوزاة في بيان اليوم الأربعاء: «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمان بقسم شرطة الأهرام بالجيزة) تخصصا في الإتجار بمخدرى الحشيش والآيس «الشابو» وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات وكمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 500 جرام ومبلغ مالى وميزان و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة من شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبتكثيف التحريات تبين أنهما من العناصر النشطة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة لداخل البلاد وخاصة مخدرى الحشيش والآيس «الشابو»، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبطهما في مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 6 كيلوجرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول».

وتابعت: «بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وصحة أقوال المتهماين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 14 مليون جنيه تقريباً،ة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».