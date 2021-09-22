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ضبط 42 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

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ضبط 42 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية ضبط 42 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

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ضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث محطة لتموين السيارات ضبط بداخلها 42 الف لتر سولار وبنزين قام مدير المحطة بتجميعها لبيعها في السوق السوداء في القليوبية وتم القبض على المدير المسؤل والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت بعض محطات تموين السيارات أسفرت عن ضبط 42000 لتر مواد بترولية سولار وبنزين 80 تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ210300 جنيه بحوزة المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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