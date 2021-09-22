المشدد 10 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقية عامل بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط «م. ع. م» 30 عاما عامل، مقيم مركز بلبيس، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.